Incrível: lendário Tony Hawk ainda está aí para as curvas... até com um copo de leite na mão

A carregar o vídeo ...

Aos 52 anos, o lendário Tony Hawk, um dos nomes que levou o universo do skate para um outro nível, mostra que continua aí para as curvas. A sua mais recente proeza foi inspirada em algo feito pela nadadora Katie Ledecky - que nadou com um copo de leite na cabeça, o skater fez o mesmo, mas em cima de um skate, isto enquanto fazia alguns truques. E para os mais céticos, Hawk garante que é tudo real...