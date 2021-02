A carregar o vídeo ...

Kylian Mbappé ajudou este domingo o Paris SG a bater o Marselha por 2-0, graças a um golo logo ao nono minuto. Mas não foi um golo qualquer. Surgiu na sequência de um canto do adversário e contou com um sprint absolutamente surreal do avançado francês. Até parece fácil!