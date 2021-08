Incrível: três penáltis nos descontos num final de loucos na MLS

A carregar o vídeo ...

Incrível aquilo que sucedeu esta madrugada no duelo entre Montreal e New York Red Bulls. Com o marcador empatado a um golo, o árbitro assinalou penálti para os canadianos aos 90'+2. O jogo podia ter ficado decidido ali, nos instantes seguintes, mas a verdade é que foram necessários quatro minutos e três cobranças para o golo aparecer. Tudo porque o árbitro detetou por duas vezes irregularidades na ação do guarda-redes e ordenou a repetição da cobrança. À terceira, com um disparo de Victor Wanyama... foi de vez!