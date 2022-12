Incrível: neve deixou carros dos jogadores dos Buffalo Bills neste estado

A carregar o vídeo ...

A vaga de frio nos Estados Unidos não dá tréguas e no fim de semana deixou os jogadores dos Buffalo Bills numa situação inusitada. Tudo aconteceu quando chegaram ao aeroporto após a viagem até Chicago para defrontar os Bears: ali chegados, depararam-se com os seus carros totalmente cobertos de neve. Entre trabalho para retirar a neve e o gelo, houve quem tenha saído com o veículo bem carregados de blocos enormes de neve.