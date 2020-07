A carregar o vídeo ...

O Petrolul-Rapid Bucareste, na fase de apuramento de campeão da 2.ª liga romena, ficou marcado por este momento inacreditável. A equipa da casa beneficiou de um penálti e o que se seguiu foi no mínimo... caricato. O árbitro ordenou a repetição do lance por 2 vezes, o guarda-redes acabou expulso e no final de tudo isto o marcador continuou a zeros. [Vídeo: Twitter]