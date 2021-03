Incrível: será possível que o guarda-redes não tenha visto um único cartão depois disto?

A carregar o vídeo ...

Rastko Suljagic, guarda-redes do FK Zarkovo protagonizou um momento um pouco incrível em jogo diante do FK Dubocica, a contar para a 20.ª jornada da segunda liga russa de futebol. O guardião da equipa forasteira esteve na origem de uma confusão entre jogadores de ambas as equipas, foi separado, continuou à procura de confusão e mesmo assim não viu um único cartão pelo juiz da partida. Incrível, não?