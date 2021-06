Incrível sprint de Gonzalo Plata: 70 metros sempre a abrir até ao golo do Equador

A carregar o vídeo ...

Gonzalo Plata mostrou este domingo por que é considerado um dos jogadores mais promissores do futebol sul-americano, ao assinar desta forma o segundo golo do Equador diante da Venezuela. O avançado do Sporting pegou na bola ainda no meio campo defensivo, arrancou em velocidade para a baliza e só descansou quando marcou. Não o fez à primeira, ainda teve alguma sorte, mas a julgar pela investida... mereceu mesmo o golo.