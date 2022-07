Incrível: Tom Pidcock fez descida à MotoGP e superou os 100 km/h

A carregar o vídeo ...

O britânico Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) deu esta quinta-feira um recital na 12.ª etapa do Tour'2022, ao vencer com autoridade na chegada ao mítico Alpe d'Huez. Mas antes de cruzar essa meta, o ciclista da Ineos destacou-se pela forma louca como fez a descida do Col de la Croix, onde chegou a superar os 100 km/h, segundos dados da organização. Uma descida louca, feita ao estilo do... MotoGP.