Indignação em Espanha: marcou golo com patada voadora... e deixou adversário com cabeça em sangue

É o vídeo que está a dar que falar em Espanha. Aconteceu no duelo entre Real Ávila e Tordesillas, da Tercera División RFEF (quinto escalão do futebol do país), e diz respeito a um dos golos da equipa da casa, que venceria por 3-2. Tudo porque o golo é obtido de uma forma acrobática por Tena, com um verdadeiro golpe de artes marciais, que para lá da bola acertou também em Cachuli, um jogador do Tordesillas, que acabou com a cabeça aberta.