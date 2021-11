Adeptos do Man. United indignados por causa da forma como Solskjaer 'usou' Van de Beek no aquecimento

A carregar o vídeo ...

Donny van de Beek parece ter efetivamente os dias contados no Manchester United, fala-se que o clube está em busca de um solução para o colocar, e este vídeo, captado no aquecimento para o jogo com o Tottenham não só mostra isso mesmo como também está a gerar alguma revolta nas redes sociais. Tudo pelo facto do médio holandês ter sido utilizado num momento de finalização como mais um elemento da equipa técnica de Solskjaer, apenas com a missão de tocar a bola para Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani ou Bruno Fernandes rematarem à baliza...