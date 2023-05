Indonésia festejou vitória com apito que não era o final aos 90'+9... e a Tailândia empatou!

A carregar o vídeo ...

Os Jogos do Sudeste Asiático revelaram um final inesquecível num Indonésia-Tailândia. A equipa da equipa vencia por 2-1 e aos 90'+9 tomou um apito como sendo o último do árbitro, que deu 7 minutos de tempo adicional mínimo. Ou seja, a festa principiou entre jogadores e treinadores mas nada mais errado. O juiz da partida deu conta que ainda não havia dado o último apito e a verdade é que havia ainda mais para contar: no último lance do encontro, Tailândia empata (2-2) na sequência de um livre! Para tranquilidade dos indonésios, a vitória sorriu, por 5-2, no prolongamento, depois de várias altercações e cartões vermelhos à mistura. O troféu foi mesmo para a Indonésia.