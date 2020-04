Indonésia recorre a "fantasmas" para assustar e manter população em casa durante pandemia

A carregar o vídeo ...

Na Indonésia há quem recorra a um método bastante "original" para garantir que as pessoas ficavam em casa e cumpriam o distanciamento social. Como? Através de equipas de "fantasmas". Tudo surgiu quando um grupo de jovens na aldeia de Kepuh, na ilha de Java, aconselhou a polícia local a formar uma equipa de voluntários que reencarnassem os míticos "pocong" - um 'espírito' originário do folclore que representa as almas presas aos mortos.