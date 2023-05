A carregar o vídeo ...

Com nove pontos de vantagem sobre o Sporting, a três jornadas do final da Liga BPI, o Benfica apenas depende de si para sagrar-se tricampeão já amanhã. Mas no Valadares ninguém quer alinhar nos festejos das águias, até porque há outras preocupações. Inês Queiroga, que representou as águias durante duas épocas, deu corpo à ambição do emblema de Vila Nova de Gaia.