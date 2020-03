A carregar o vídeo ...

O Gil Vicente publicou um vídeo, este domingo, no qual os elementos da equipa Infantis 7A deixam o apelo para que a população siga as regras de isolamento social. Para além dos jogadores, que fizeram referência às "saudades" que sentem de jogar uns com os outros, a diretora da equipa e os treinadores também se juntaram à mensagem de consciencialização. [Vídeo: Instagram]