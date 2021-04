Inglês dá cabeçada em Filipe Morais e é expulso... nas escadas para o balneário

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Bradford City e Grimsby Town, da League Two, ficou marcado por uma cena surreal em cima do apito para o intervalo. Num momento de desentendimento, Stefan Payne discutiu com Filipe Morais, a conversa subiu de tom e o avançado acabou mesmo por dar uma cabeçada no português. Na sequência, os dois jogadores foram separados e Payne foi-se embora para o balneário. O árbitro, como não o tinha expulsado como pretendia, teve de ir atrás dele e acabou por mostrar-lhe o cartão vermelho de uma forma absolutamente inusitada...