Ingleses colocam "ponto de interrogação" em Gedson: «Não estou assim tão entusiasmado»

Um painel da Sky Sports debateu esta segunda-feira a transferência de Gedson Fernandes para o Tottenham, por empréstimo, com o jornalista Anton Toloui a mostrar algumas reservas relativamente aos valores e à qualidade do médio português do Benfica. "Há pontos de interrogação aqui. Não estaria assim tão entusiasmado como seria de esperar", disse.