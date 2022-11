Ingleses contam história com filho de sheikh: «Procurávamos cerveja e acabámos num palácio a ver macacos e aves exóticas»

A carregar o vídeo ...

Há uma dupla de ingleses que se encontra em Qatar para apoiar a Inglaterra no Mundial'2022 que já tem uma das melhores histórias deste Campeonato do Mundo que arrancou este domingo. Sem identidade revelada, a dupla revelou, em declarações à 'talkSPORT', ter conhecido um filho de um sheikh qatari quando procuravam por cerveja e acabado no interior de um palácio... com macacos e aves exóticas. [Vídeo: talkSPORT]