Aos 25 anos, Saïd Benrahma há muito que é apontado como um jogador a ter em conta para dar o salto para a Premier League, mas por agora ainda atua no Brentford. Ainda porque, ao ver aquilo que fez esta quinta-feira, diante do Fulham, é bem possível que a sua cotação volte a subir em flecha. E com razão!