Lembra-se dos ingleses que acabaram num palácio com macacos e aves? Agora mostram as imagens de bastidores com... um leão bebé!

Alex Sullivan mal esperava que a procura por cerveja em Doha, no Qatar, terminasse de forma insólita, em casa de um xeique, numa história contada ontem . "Estávamos obviamente à procura de algumas cervejas, e ele disse que viu cervejas. Então, saltámos para a traseira do seu Toyota Land Cruiser e acabámos num grande palácio. Estávamos na parte de trás e ele estava a mostrar-nos todos os seus macacos e os seus pássaros exóticos. Foi uma loucura", contou ao 'The Telegraph'. O adepto inglês e os amigos ainda tiveram a hipótese de brincar com um... leão-bebé. Uma aventura e pêras, com as imagens de bastidores agora reveladas.