Ingleses lembram palavras de Mourinho sobre o Sevilha: «Ele nunca está errado»

Em 2018, nos oitavos-de-final da Champions, o Manchester United foi afastado pelo Sevilha e José Mourinho acabou no olho do furacão, devido às críticas que lhe foram apontadas em face da suposta superioridade dos ingleses em relação aos andaluzes. Na altura, o português foi bastante claro na sua análise e disse que vários jogadores dos espanhóis "entrariam diretos na sua equipa". Agora, um dia depois do afastamento dos red devils, agora comandados por Ole Gunnar Soslkjaer, nas redes sociais lembraram-se as palavras do português, com uma conclusão comum: "Mourinho nunca está errado"