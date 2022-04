Ingleses mostram como subiram ao topo da Ponte 25 de Abril... e como acabaram detidos

A carregar o vídeo ...

Um grupo de jovens ingleses, com idades compreendidas entre os 20 e 24 anos, praticantes de parkour, foram detidos na madrugada de segunda-feira depois de terem subido ao topo da torre do Pilar 3 da Ponte 25 de Abril. A arriscada façanha iniciou-se madrugada dentro e foi documentada por todos os envolvidos nas redes sociais, com a partilha do momento em que entraram no espaço reservado, a subida ao topo e posterior chegada das autoridades, detenção e pernoita na esquadra. O grupo de ingleses, refira-se, viu o juiz aplicar-lhes a medida de coação mais ligeira, termo de identidade e residência, numa sentença com um detalhe curioso: estão proibidos de frequentar a ponte 25 de abril.



"Preso por mais de 35 horas, revistado, GoPro apreendida e enviado a tribunal. A primeira viagem para fora do Reino Unido e quase acabou na prisão", escreveu um dos ingleses na sua página das redes sociais, partilhando depois um dos vídeos que pode ver acima.