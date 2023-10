Ingleses não perdoam: Dortmund estacionou autocarro onde não devia e acabou multado

A carregar o vídeo ...

Quem estaciona onde não deve sujeita-se a receber uma multa. Foi exatamente isso que aconteceu ao Borussia Dortmund, quando na última quarta-feira [ontem] estacionou o seu autocarro nas imediações do estádio do Newcastle. A formação alemã recebeu uma multa de 50 libras (cerca de 58 euros) por estacionamento indevido do veículo de longo comprimento, montante que poderá descer para as 25 libras (cerca de 29 euros) caso a multa seja paga nos próximos 14 dias.