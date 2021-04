Ingleses viram 'boca' de Bale a Mourinho nestas declarações

A carregar o vídeo ...

Autor do golo que iniciou a reviravolta do Tottenham diante do Southampton na quarta-feira, Gareth Bale deixou estas declarações após o encontro que deram que falar em Inglaterra. Tudo por conta de uma questão sobre aquilo que faltava ao Tottenham, que há quem veja como uma crítica a... José Mourinho. "Temos de atacar mais. Somos uma grande equipa, temos grandes jogadores, temos de atacar mais, tentar ficar mais subidos no terreno e creio que fizemos isso hoje", disse o galês. Terá mesmo sido para Mourinho...?