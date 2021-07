O resumo da primeira semana do Estágio do Jogador

A carregar o vídeo ...

Concluída a primeira semana do 19.º Estágio do Jogador, o Sindicato dos Jogadores, entidade promotora da iniciativa, divulgou nas suas plataformas um resumo dos trabalhos que têm decorrido no Campus do Jogador, em Odivelas. Recorde-se que edição deste ano é orientada por Nuno Campos, antigo adjunto de Paulo Fonseca, que agora iniciou a carreira de treinador principal, e coordenada por José Carlos. [Vídeo: Sindicato dos Jogadores]