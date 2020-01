A carregar o vídeo ...

"As atitudes do Barça estão a ser um pouco feias, há que ter respeito pelo teu atual treinador", as palavras são de Andrés Iniesta que esta segunda-feira esteve a assistir ao treino do clube catalão. Em Espanha já dão como certo o despedimento de Ernesto Valverde, que ainda orientou o treino de hoje.