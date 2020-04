A carregar o vídeo ...

Andrés Iniesta é aclamado como um dos melhores da história do futebol espanhol e mundial, mas nem tudo foi fácil na sua vida, especialmente os primeiros anos de Barcelona. Toda a história, desde a depressão à glória no Mundial, está no documentário sobre a sua vida, que será lançado muito em breve. Para já mostramos o trailer, que deixa água na boca...