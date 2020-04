A carregar o vídeo ...

Andrés Iniesta, médio ex-Barcelona que joga atualmente no Vissel Kobe, do Japão, aborda a atualidade em torno da pandemia do novo coronavírus e admite que tem sido um período muito difícil de ultrapassar. O espanhol considera, contudo, que nesta altura o futebol é "algo secundário". [Vídeo: Omnisport].