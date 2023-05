A carregar o vídeo ...

Podem acusar Bard Finne de ser um bocadinho egoísta, mas a verdade é que o resultado final... foi satisfatório. Diante do Sarpsborg 08, em jogo do campeonato norueguês, o jogador do Brann marcou um livre, atirou à barreira, tentou uma recarga, voltou a ver o seu disparo bloqueado e, à terceira tentativa... colocou mesmo a bola lá dentro.