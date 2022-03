Insólito: a festa do Everton foi tão rija que Lampard até partiu a mão

A carregar o vídeo ...

O Everton bateu na noite de ontem [quinta-feira] o Newcastle por 1-0, um resultado que permitiu aos toffees abandonar os lugares de despromoção. Iwobi foi o herói da partida, com um golo já ao soar do gongo (90'+9), e que levou Frank Lampard à loucura. Em declarações no final do encontro, o ex-internacional inglês e treinador do Everton assumiu ter fraturado a mão durante os festejos. [Vídeo: Amazon Prime Video Sport]