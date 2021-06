Insólito: Abel Ferreira perde jogador por seis minutos devido a um... piercing

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras até venceu diante do América Mineiro por 2-1, mas a partida contou com algumas incidências... estranhas. Como aquilo que Patrick de Paula protagonizou, ao desfalcar a equipa paulista durante mais de seis minutos por ter entrado em campo com um... piercing. O árbitro detetou a presença do adereço e obrigou o jogador a retirá-lo, algo que deixou a equipa do Palmeiras à beira de um ataque de nervos.