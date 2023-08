A carregar o vídeo ...

Alan Varela foi surpreendido esta tarde, antes de viajar para Portugal, quando no aeroporto de Ezeiza foi abordado por um jovem adepto vestido com um casaco do River Plate. Jogador do Boca Juniors, o futuro reforço do FC Porto acedeu ao pedido, mas esboçou um sorriso curioso...