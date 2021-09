Insólito: Adeptos do Caldas ajudam árbitro em contagem... que dá em cartão amarelo a guarda-redes

A carregar o vídeo ...

O Caldas recebeu e venceu (3-1), esta quarta-feira, o Oliveira do Hospital, em partida da 3.ª jornada da Liga 3. O momento insólito do encontro aconteceu quando, aos 52 minutos e com o jogo empatado a um golo, o guarda-redes dos visitantes perdeu algum tempo e os adeptos da casa ajudaram o árbitro a contar até 20, altura em que... acabou mesmo por sair o cartão amarelo do bolso. (Vídeo: Canal 11)