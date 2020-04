Insólito: António Costa cumprimentou Ministro da Educação e depois foi desinfetar-lhe a mão

A carregar o vídeo ...

António Costa fez esta quinta-feira um 'mea culpa' nas redes sociais, isto depois de numa conferência de imprensa ter cumprimentado com um aperto de mão Tiago Brandão Rodrigues, o ministro da Educação. Através das Histórias do Instagram, e depois de ter dado um tom dramático ao momento do aperto de mão através de um efeito sonoro, o chefe de governo pediu perdão, assumiu ter aprendido a lição e depois ainda colocou gel desinfetante nas mãos do seu ministro.