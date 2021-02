A carregar o vídeo ...

Da 2ª Divisão da Argélia um apanha-bolas foi o protagonista do encontro entre Chelghoum Laid-Batna, que terminou com o triunfo por 2-1 da formação da casa. Um rápido contra-ataque, enquanto tentavam aproveitar a subida à área do guarda-redes adversário, terminou desta forma... num vídeo que se tornou viral.