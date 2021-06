A carregar o vídeo ...

O encontro entre Naútico e Botafogo, da Série B, ficou marcado por uma cena insólita, quando o árbitro decidiu ordenar a saída de várias pessoas que estavam no camarote da equipa da casa. Tudo porque entendia que quem estava nessa zona estava a fazer o papel de adepto... isto enquanto se deliciava com uns quantos comes e bebes...