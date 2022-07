Insólito: avançado argentino expulso por colocar mão nos genitais do adversário

A carregar o vídeo ...

O duelo desta quinta-feira entre Lanús e Vélez (2-2), do campeonato argentino, ficou marcado por um momento insólito. Durante uma disputa de bola - que se tornou algo agressiva - entre Mateo Sanabria, avançado da equipa da casa, e Francisco Ortega, o primeiro, que acabou por ver vermelho direto, decidiu cometer uma infração diferente do habitual ao levar a mão... aos genitais do adversário.