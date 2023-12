Insólito: Bruno Fernandes foi entrevistado por... Roberto Martínez em Inglaterra

A carregar o vídeo ...

Roberto Martínez e Bruno Fernandes viveram esta terça-feira uma experiência curiosa depois do jogo entre Man. United e Aston Villa. O médio jogou nos red devils e evidenciou-se; o selecionador nacional observou o jogo a partir de fora... como comentador da Amazon Prime. E depois do jogo aconteceu o inesperado: Martínez pegou no microfone no momento de análise à partida e fez uma pergunta ao médio, que é seu jogador... na Seleção Nacional.



"Bruno, parabéns. É algo que já te vi fazer muitas vezes. Foste essencial na ajuda ao United para a encontrar espaços na defesa do Aston Villa. Foi uma exibição à capitão. A minha questão para ti é a seguinte: sabendo como és no balneário, o que te passou pela cabeça quando viste aqueles dois golos sofridos?", perguntou o selecionador nacional, que teve uma resposta clara do médio.



"Obviamente que, quando sofremos os dois golos, sentimos a frustração e a desilusão, porque já aconteceu várias vezes nesta época. Penso que começámos muito bem o jogo, mas concedemos um golo e logo a seguir outro. No intervalo, tivemos uma conversa e todos estavam confiantes de que, se marcássemos um golo, poderíamos ganhar".