O encontro da NBA entre New York Knicks e LA Lakers (114-109) ficou marcado pela presença especial de Brodie, um cão 'gigante' com milhões de seguidores nas redes sociais (são mais de 6 milhões no TikTok) e que não passou despercebido aos muitos espectadores que marcaram presença na Crypto.com Arena. O animal quis o protagonismo para si... e até dançou. (Vídeo: Twitter)