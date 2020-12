Insólito: Capitão do Sivasspor expulso por mostrar erro do árbitro no telemóvel

A carregar o vídeo ...

Hakan Arslan, capitão do Sivasspor, protagonizou esta segunda-feira uma das expulsões mais insólitas do ano, ao ver o cartão vermelho por ter ido ao banco buscar o seu telemóvel para mostrar ao árbitro um erro que tinha cometido na partida - no lance do primeiro golo do Besiktas. O juiz Arda Kardesler não gostou da ousadia do médio, mostrou-lhe um primeiro cartão amarelo, para depois lhe exibir o segundo devido à sua reação intempestiva, ao atirar o telemóvel ao chão.