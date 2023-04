Insólito: ciclistas enganam-se no percurso na Volta à Romandia

A carregar o vídeo ...

A segunda etapa em linha da Volta à Romandia ficou marcada por uma inacreditável a envolver um grupo de ciclistas atrasados - maioritariamente composto por sprinters. Nos quilómetros finais, que eram feitos num circuito em torno do Lac de Joux, enganaram-se numa viragem e acabaram por seguir pelo caminho errado. A situação apenas foi solucionada após a intervenção de um elemento da organização, isto enquanto os ciclistas pareciam totalmente... perdidos. No final, maior parte deles chegaram a mais de 10 minutos do vencedor Ethan Hayter.