Farta de ser corrigida pelo seu técnico, a romena Sorana Cirstea protagonizou esta madrugada um momento insólito no duelo com Ann Li, quando pediu ao árbitro para a advertir... para ver se o seu técnico se calava. No final de pouco valeu, já que o triunfo neste torneio realizado em Melbourne sorriu mesmo à adversária.