Ousmane Dembelé protagonizou este domingo, no duelo com o At. Madrid, um momento insólito, quando à chegada do banco de suplentes fez de tudo para ficar ao lado de Pierre-Emerick Aubameyang. O francês entrou de um lado - onde tinha um lugar vazio -, mas rapidamente 'ordenou' aos colegas para se chegaram para a cadeira ao lado, de forma a ficar junto ao ex-Arsenal.