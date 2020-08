A carregar o vídeo ...

O futebol romeno é mesmo uma mina de ouro para momentos caricatos. O mais recente aconteceu este sábado, quando no duelo entre o Gaz Metan e FC Arges as duas equipas decidiram fazer as suas primeiras substituições... no primeiro minuto! A situação é insólita, mas a verdade é que serve para contornar as regras, que obrigam à presença de um determinado número de romenos no onze inicial.