Insólito em Inglaterra: táticas do Manchester United 'apanhadas' na transmissão televisiva

Mason Greenwood foi este domingo figura diante do Everton, ao marcar o golo que salvou o Manchester United da derrota diante do Everton, mas também foi protagonista de um momento caricato antes de entrar em campo. Tudo porque, enquanto se preparava para ser lançado em jogo, o jovem foi 'apanhado' pela transmissão televisiva a ver as táticas de Ole Gunnar Solskjær para a partida. Nada de mais, é certo, mas este momento acaba por de certa forma mostrar que algo no Manchester United não vai bem, especialmente porque não houve nenhum cuidado para impedir que aqueles 'segredos' fossem exibidos...