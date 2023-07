Insólito em Wimbledon: árbitro pede ao público para não... abrir garrafas de champanhe

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Anastasia Potapova e Mirra Andreeva, da 3.ª ronda de Wimbledon, ficou marcado por um momento verdadeiramente insólito. A determinada altura do primeiro set - praticamente no começo -, o árbitro australiano John Bloom decidiu alertar o público por causa das... garrafas de champions. "Quando abrirem uma garrafa de champanhe, não o façam quando as jogadoras vão servir", disse o juiz de cadeira, provocando risos de todos, até mesmo das tenistas.