Insólito: etíope engana-se no percurso a 200 metros da meta e perde vitória

Foi de forma dramática que esta terça-feira terminou a prova feminina Atlanta Journal-Constitution Peachtree Road Race, uma corrida de 10 quilómetros que juntou alguns grandes nomes da modalidade nos Estados Unidos. O principal era a etíope Senbere Teferi, a recordista mundial dos 5 quilómetros, que viu a vitória escapar-lhe de forma verdadeiramente surreal a escassos 200 metros da meta. Tudo porque a etíope distraiu-se, seguiu a moto da organização quando esta saiu do percurso e acabou por permitir a ultrapassagem da rival que vinha logo atrás. Por isso, ao invés de ganhar e levar para casa 10 mil dólares - algo que parecia provável -, acabou em terceiro com 30.47 minutos e ficou apenas com 3 mil, ficando atrás da compatriota Fotyen Hayylu (30.43) e da holandesa Jesca Chalangat (30.45).