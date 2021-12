Insólito: fez uma paradinha num penálti, marcou e... foi expulso

A carregar o vídeo ...

Bruno Petkovic, do Dínamo Zagreb, protagonizou esta quarta-feira uma das mais insólitas expulsões da temporada no encontro diante do Istra. Lançado em campo ao intervalo, o internacional croata teve ao seu dispor um penálti aos 90', no qual tentou aplicar alguma 'matreirice' com uma paradinha para enganar o guarda-redes. A bola até entrou, mas o problema foi mesmo a paradinha, que não caiu nas boas graças ao árbitro e que lhe valeu um cartão amarelo. O problema? Petkovic já tinha um e acabou por ser expulso... No final o Dínamo até venceria, com o ex-sportinguista Ristovski a ser o responsável pelo 2-0 final.