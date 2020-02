Insólito: grupo de motards espanhóis partilhou vídeo a cometer infrações e Guardia Civil não perdoou

A carregar o vídeo ...

Se gravar um vídeo a cometer um enorme rol de infrações de trânsito é má ideia, pior é mesmo decidir partilhá-las para todo o Mundo as ver nas redes sociais. Pois bem, foi isso mesmo que um grupo de motards espanhóis fez há cerca de um ano, ao colocar no YouTube um clipe de aproximadamente cinco minutos no qual comete quase 40 infrações e dois crimes, entre os quais se destacam o excesso de velocidade (chegam a superar os 200 km/h numa estada limitada a 90 km/h) e ainda o facto de pisarem o traço contínuo de forma recorrente. Pior de tudo foi mesmo nem sequer terem ocultado as matrículas. Com a tarefa facilitada, a Guardia Civil colocou em marcha uma investigação e chegou facilmente aos responsáveis destes atos, todos eles de Logroño. No total, segundo dados revelados pela polícia espanhola, será aplicada uma multa total de 14 mil euros e serão retirados um total de 132 pontos na carta dos motards em questão.