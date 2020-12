A carregar o vídeo ...

O encontro entre Aldosivi e Rosario Central, do campeonato argentino, ficou marcado por uma situação caricata, quando o guarda-redes dos visitantes foi obrigado a jogar com... colete. Tudo por causa das cores, que o árbitro considerou que se podia confundir com aquelas que eram envergadas pela equipa da casa.