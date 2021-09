Insólito: guarda-redes chegou atrasado ao arranque da 2.ª parte e árbitro não reparou

A carregar o vídeo ...

Estava tudo preparado para o arranque da segunda parte da partida entre Progreso e Villa Española, a contar para a 1.ª jornada do campeonato uruguaio... menos o guarda-redes da equipa da casa. O árbitro apitou para o recomeço do encontro, mas não reparou que a formação anfitriã estava com a baliza deserta. Os jogadores e o árbitro foram alertados poucos segundos depois, com o guarda-redes a regressar ao terreno de jogo sob um 'puxão de orelhas' do juiz da partida, que apontou para o relógio enquanto olhava para o guardião. O jogo, esse, acabou empatado 1-1.